El arquitecto de futuros: Jesús Acevedo Lorenzo, “TUTI”

En el corazón de la ESBU José Rafael Varona, en Nueva Gerona, Isla de la Juventud, se levanta una figura que ha marcado generaciones: el profesor de educación física Jesús Acevedo Lorenzo, conocido cariñosamente como TUTI. Con cuarenta años de experiencia y un reconocimiento ganado en el gremio, su presencia en el patio escolar trasciende la rutina de ejercicios y juegos.



Para él, la educación física no es solo movimiento; es disciplina, salud y pasión. “El profesor de educación física no es únicamente un guía del cuerpo, sino un arquitecto de futuros”, afirma con mucha convicción. Y en cada clase, con su mirada atenta y su vocación inquebrantable, descubre talentos ocultos que más tarde brillarán en distintas disciplinas deportivas.



Su labor es sembrar semillas que germinan en la juventud: el respeto por el esfuerzo, la constancia en el entrenamiento y la alegría de superarse. TUTI sabe que detrás de cada salto, carrera o juego, se esconde la posibilidad de abrir puertas hacia sueños que comienzan en el patio escolar y pueden llegar a los grandes escenarios del deporte.



Más allá de fortalecer cuerpos y mentes, su misión es despertar la pasión por la vida activa, inculcar valores que acompañarán a sus estudiantes mucho más allá de la escuela. En sus palabras se resume la esencia de su vocación:

“Nuestra tarea es formar seres humanos íntegros, capaces de enfrentar la vida con disciplina y salud, y de descubrir en sí mismos la chispa del talento que los hará brillar."

Así, Jesús Acevedo Lorenzo, TUTI , se convierte en un eslabón esencial dentro de la cadena de formación deportiva y humana. Su legado no se mide solo en medallas o trofeos, sino en la huella imborrable que deja en cada alumno que aprende a correr seguro hacia sus sueños.



Texto y fotos: Frank Pupo La Rosa