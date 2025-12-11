diciembre 11, 2025 ¿Quienes somos?
Escuela Josué País García, orgullo pinero

La escuela primaria Josué País García, bajo la dirección del reconocido educador Reynaldo Medina, se convirtió nuevamente en escenario de unidad y valores al celebrar una jornada escolar que reafirma el papel de la educación en la formación de la conciencia ambiental, histórica y comunitaria.

Siguiendo una tradición que se desarrolla cada segundo miércoles de mes, la institución organizó una recogida de materia prima, vinculada en esta ocasión a tres efemérides de gran trascendencia: el 195 Aniversario de la Fundación de Nueva Gerona, la Jornada del Educador, y el aniversario 67 del triunfo de la Revolución Cubana.

La iniciativa, concebida como un espacio de aprendizaje y compromiso, reunió a estudiantes desde preescolar hasta sexto grado junto a sus familias, quienes participaron activamente en cada proceso. Esta integración entre escuela y hogar constituye un ejemplo palpable de cómo la educación cubana fomenta la responsabilidad social, el respeto por la historia y el aporte al desarrollo local.

El director Reynaldo Medina subrayó que “estas actividades no solo fortalecen la conciencia ambiental mediante la recogida de materia prima, sino que también consolidan valores patrióticos y educativos, al vincular la práctica escolar con las efemérides que marcan la identidad nacional”.

Con entusiasmo y disciplina, los pioneros y sus familias demostraron que la escuela es mucho más que un espacio de enseñanza: es un pilar de la comunidad pinera, donde se cultivan la memoria histórica, el amor por la patria y la participación activa en la construcción de un futuro mejor.

Imagen: RC
Texto: Ana Verdecia

