Escuela Josué País García, orgullo pinero

La escuela primaria Josué País García, bajo la dirección del reconocido educador Reynaldo Medina, se convirtió nuevamente en escenario de unidad y valores al celebrar una jornada escolar que reafirma el papel de la educación en la formación de la conciencia ambiental, histórica y comunitaria.

Siguiendo una tradición que se desarrolla cada segundo miércoles de mes, la institución organizó una recogida de materia prima, vinculada en esta ocasión a tres efemérides de gran trascendencia: el 195 Aniversario de la Fundación de Nueva Gerona, la Jornada del Educador, y el aniversario 67 del triunfo de la Revolución Cubana.

La iniciativa, concebida como un espacio de aprendizaje y compromiso, reunió a estudiantes desde preescolar hasta sexto grado junto a sus familias, quienes participaron activamente en cada proceso. Esta integración entre escuela y hogar constituye un ejemplo palpable de cómo la educación cubana fomenta la responsabilidad social, el respeto por la historia y el aporte al desarrollo local.

El director Reynaldo Medina subrayó que “estas actividades no solo fortalecen la conciencia ambiental mediante la recogida de materia prima, sino que también consolidan valores patrióticos y educativos, al vincular la práctica escolar con las efemérides que marcan la identidad nacional”.

Con entusiasmo y disciplina, los pioneros y sus familias demostraron que la escuela es mucho más que un espacio de enseñanza: es un pilar de la comunidad pinera, donde se cultivan la memoria histórica, el amor por la patria y la participación activa en la construcción de un futuro mejor.

Imagen: RC

Texto: Ana Verdecia

