Estados Unidos contra Nuestra América: Entre doctrinas y corolarios

Corolarios

En correspondencia con los denominados Corolarios a la Doctrina Monroe, diferentes gobiernos estadounidenses establecieron políticas y estrategias, como el “Garrote” del presidente Teodoro Roosevelt, la “Diplomacia del Dólar” del presidente William Howard Taft (1909-1913), el “Buen Vecino” del presidente Franklin Delano Roosevelt (1933-1945), y las estrategias de seguridad nacional presentadas por los presidentes que asumieron después de la Segunda Guerra Mundial. En la historiografía se señala como una etapa positiva los 12 años de la política del “Buen Vecino”, porque aparentemente no hubo más intervenciones militares.

La verdadera estrategia del “Buen Vecino” consistió en reservarse el derecho al gobierno estadounidense a crear y fortalecer a dictadores que representaban a las oligarquías nacionales, promover golpes militares, armar y entrenar fuerzas armadas regionales y promover la dominación económica, mediante el libre comercio y préstamos bancarios.

Existen evidencias históricas que apuntan a que los diferentes gobiernos estadounidenses privilegiaron el empleo del instrumento militar en las relaciones con Latinoamérica y el Caribe a través de instalación de bases militares e intervenciones armadas. Por ejemplo, desde 1898 y hasta la actualidad han enviado sus tropas hacia 11 países de la región, provocando miles de pérdidas de vida durante los años transcurridos: Cuba (1898-1902, 1906-1909, 1912, 1933, 1961 con tropas mercenarias); Granada (1983); Guatemala (1920); Haití (1914-1934, 1994, 2004); Honduras (1903, 1907, 1911, 1912, 1919, 1924-1925); México (1914-1918); Nicaragua (1898, 1899, 1907, 1910, 1912-1933); Panamá (1901-1904, 1908, 1912, 1918-1920, 1925, 1989); Puerto Rico (1898); República Dominicana (1903-1904, 1914, 1916-1924, 1965) y Venezuela (1908, 2026).

En julio del presente año Estados Unidos cumplirá 250 años de su “Declaración de Independencia”, en la que afirmaron “que todos los hombres son creados iguales; que son dotados por su Creador de ciertos derechos inalienables; que entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad”. Sin embargo, la actuación de sus gobernantes dista mucho de aquellos preceptos que el mundo de entonces miró con admiración y que Trump con su “Corolario” retoma el “Garrote” para imponer por la fuerza militar los intereses de los grupos de poder estadounidenses de proyecciones neofascistas.

Nuestra América, entre doctrinas y corolarios, ha tenido que resistir y batallar contra los embates imperiales durante más de dos siglos. Nuestros pueblos están amenazados nuevamente, pero siguen esperanzados de poder preservar los sueños de sus Libertadores y sus Héroes para defender el derecho a “la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad”.

Tomado de Cubadebate