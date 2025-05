Fidel: “Martí significó el pensamiento de nuestra sociedad” (+ Video)

A 130 años de la caída en combate en Dos Ríos de José Martí, Cubadebate y el Sitio Fidel Soldado de las Ideas comparten con sus lectores artículos de nuestro archivo histórico: “Fidel: José Martí, guía y apóstol de nuestra guerra de independencia” y “Fidel Castro: ¡Las ideas de Martí triunfaron en nuestra Patria!” que evidencian la vigencia del pensamiento del Héroe Nacional de Cuba en la vida y obra del Líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro.

Ponemos además a disposición de los lectores las palabras de Fidel sobre la influencia de José Martí en su generación:

“En realidad siempre todos nosotros y toda nuestra generación recibió una gran influencia de Martí, y una gran influencia de las tradiciones históricas de nuestra Patria que habían sido tradiciones de lucha muy duras por su independencia, y tradiciones realmente muy heroicas que ejercían una gran influencia en todos nosotros. Siempre esa combinación de las dos influencias, la influencia del movimiento progresista cubano, del movimiento revolucionario cubano, del pensamiento martiano, del pensamiento marxista-leninista estuvo muy presente en todos nosotros. No se puede separar una cosa de la otra en la historia de nuestro país porque en países como Cuba la liberación nacional y la liberación social están estrechamente unidas. Martí significó el pensamiento de nuestra sociedad, de nuestro pueblo en la lucha por la liberación nacional. Marx, Engels y Lenin significaban el pensamiento revolucionario en la lucha por la revolución social. En nuestra patria la liberación nacional y la revolución social se unieron como las banderas de la lucha de nuestra generación”.

Fidel Castro: ¡Las ideas de Martí triunfaron en nuestra Patria!

El más universal de los cubanos, precursor de nuestras luchas independentistas, fundador del Partido Revolucionario Cubano, político, pensador, escritor, periodista, filósofo y poeta, hijo, padre, hermano. Atributos todos contenidos en una sola persona, nuestro Héroe Nacional José Martí.

Caído en combate en Dos Ríos, un 19 de mayo, a 123 años de esa fecha, su ideal y su presencia continúan vigentes entre los cubanos de todas las generaciones. Su pérdida en combate, frente al colonialismo español, de cara al sol, representó una irreparable pérdida para el desarrollo de la guerra pero su doctrina se convirtió para siempre en una fuente inagotable del pensamiento revolucionario dentro y fuera de la isla.

Fidel, inspirado siempre en su ejemplo, fue el más devoto seguidor de sus ideas. En él encontró la inspiración para conducir las luchas por la libertad del pueblo cubano.

Fidel: “José Martí, guía y apóstol de nuestra guerra de independencia”

Cada mayo trae para los cubanos el recuerdo de la partida del más universal de los cubanos, quien diera su vida en Dos Ríos el 19 de mayo de 1895. Para Fidel, el más ferviente seguidor de las ideas del Apóstol, rendirle homenaje siempre fue indispensable. Sobre la partida física de José Martí, dijo Fidel el 14 de octubre de 1991 en el discurso pronunciado en la clausura del IV Congreso del Partido Comunista de Cuba, efectuada en la Plaza General Antonio Maceo, en la ciudad Héroe de Santiago de Cuba:

“¡Tú, Martí, no fuiste jamás vencido el día que caíste en Dos Ríos!, y por ustedes, por su ejemplo, por su muerte, hoy hay millones de cubanos dispuestos a seguir el ejemplo, dispuestos a defender las ideas, y dispuestos a morir, igual que hicieron ustedes, para salvar la libertad, para salvar la justicia, para salvar el honor y el decoro de los hombres; porque sin honor y sin decoro no puede haber vida, ni importa la vida, ni queremos la vida; sin honor y sin decoro no importa la vida, ni queremos la vida, no solo la nuestra, sino incluso la de todos aquellos a los que amamos. ¡Sin honor, sin decoro, sin independencia y sin dignidad no es nada un pueblo, no importa la vida de un pueblo!”

Tomado de Cubadebate