Fidel y el deporte como expresión de revolución.

En el noveno aniversario de la desaparición física del Comandante en Jefe Fidel Castro Rúz, evocamos no solo al líder político y estratega revolucionario, sino también al ferviente defensor del deporte como derecho del pueblo y pilar de la dignidad nacional.

Desde los primeros años del triunfo revolucionario, Fidel comprendió que el deporte no era un lujo ni una simple actividad recreativa, sino una herramienta de transformación social.

Bajo su liderazgo, Cuba dejó de concebir el deporte como privilegio de élites para convertirlo en patrimonio de todos. “El deporte es salud, es educación, es cultura, es patriotismo”, solía decir, y bajo esa convicción se construyó un sistema deportivo que ha sido ejemplo para el mundo.

Gracias a su visión, en todo el país se crearon escuelas de iniciación deportiva, se fundó el Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (INDER) y se impulsó la formación de entrenadores, médicos del deporte y científicos dedicados a la preparación física.

Gracias a este sólido sistema, Cuba alcanzó resultados extraordinarios en Juegos Olímpicos, Panamericanos y Centroamericanos, con atletas formados íntegramente dentro del modelo revolucionario.

Fidel no solo alentó el deporte de alto rendimiento, sino también el deporte para todos. En cada barrio, en cada escuela, en cada unidad militar, el deporte era parte de la vida cotidiana. Su presencia en competencias, su diálogo con atletas, su interés por cada medalla ganada, reflejaban una pasión genuina por el esfuerzo humano y la superación.

Hoy, al recordarlo, no solo lo hacemos desde la memoria política, sino también desde los estadios, las pistas y los gimnasios, porque Fidel vive en cada niño que corre tras un balón, en cada joven que se esfuerza por mejorar su marca, en cada entrenador que forma con amor y disciplina.

El deporte cubano es, uno de los legados más nobles de su pensamiento humanista. Y en este día de homenaje, reafirmamos el compromiso de seguir cultivando ese ideal: el deporte como derecho de todos.

Texto: Frank Pupo La Rosa

Foto: Tomada de la red