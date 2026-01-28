Gala-regalo del Sector de la Salud por el aniversario 87 de la CTC

Los trabajadores del sindicato del sector de la Salud organizaron una gala político-cultural en saludo al 87 aniversario de la fundación de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC). En este espacio fueron distinguidos los Colectivos Pineros 22 Congreso de la organización, en el año del centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz.



Durante la ceremonia, varios trabajadores recibieron de manos de Rafael Ernesto Licea, primer secretario del Partido en la Isla, y de Yusmary Olivera Pupo, secretaria general de la CTC en el territorio, la medalla correspondiente a cada sindicato, símbolo de dedicación y responsabilidad. Asimismo, la distinción Jesús Menéndez fue otorgada a dos trabajadoras del sindicato de civiles de la defensa.

La gala estuvo enriquecida con poemas, música, danza y otras manifestaciones culturales, concebidas por el Sindicato de la Salud y la Cultura, resaltando la fidelidad del movimiento obrero hacia la Revolución.

De igual manera, se reconoció la labor de los burós municipales de los sindicatos y de la ANIR, que impulsan la acción de los trabajadores, transformando debilidades en fortalezas y consolidando la unidad en cada sector. En ocasión del 87 aniversario de la CTC, diversas entidades de la Isla de la Juventud entregaron reconocimientos a la organización obrera.



El cierre estuvo marcado por la entrega de la distinción Proeza Laboral a las brigadas de ETECSA y la Empresa Eléctrica, en reconocimiento a su esfuerzo en la recuperación de los daños provocados por el huracán Melissa en el oriente del país.



Fue un encuentro hermoso, de agasajos y reconocimientos al mérito, donde la memoria se enlazó con el presente y proyectó confianza hacia el futuro. En cada aplauso y palabra se reflejó el compromiso de los trabajadores pineros, demostrando que su porvenir se construye día a día con la entrega de quienes mantienen encendida la llama de la organización sindical.



Texto y Fotos: Dianelys Labrador