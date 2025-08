Inversión extranjera y exportaciones: Las claves para romper bloqueos internos y externos, según expertos

Transcripción del programa Cuadrando la Caja, 27 de julio de 2025

Dra. C. Marxlenin Pérez: Hola, qué bueno volver a saludarle en Cuadrando la Caja, una propuesta televisiva para debatir, cuestionar y llegar a consensos desde el socialismo cubano. Soy Marxlenin Pérez y le doy la bienvenida a este cuadre diferente, porque hoy vamos a conversar sobre economía y poder popular en Cuba. Si a usted le cuadra el tema, acompáñenos.

Y para debatir sobre este tema, a propósito de la reciente sesión de la Asamblea Nacional del Poder Popular, nos acompañan en el estudio al doctor en Ciencias Económicas Ayuban Gutiérrez, vicepresidente primero de la ANEC y Francisco Rodríguez, vicepresidente de la UPEC y periodista para temas económicos.

[Se ve en pantalla fragmento en video de la intervención del presidente Miguel Díaz-Canel sobre cuestiones económicas en el quinto periodo de sesiones ordinarias de la Asamblea Nacional, en su décima legislatura]

Dra. C. Marxlenin Pérez: Veíamos un fragmento de las palabras del presidente Díaz-Canel en el último periodo de sesiones del Parlamento. Creo que se impone que comencemos preguntando cuáles son, a juicio de ustedes, los principales aportes que se pueden obtener de estas sesiones que recientemente concluyeron, enfatizando, por supuesto, en las cuestiones económicas.

Lic. Francisco Rodríguez Cruz: Hay que empezar diciendo que estas sesiones ordinarias del Parlamento fueron bastante tensas, no solo por la situación que estamos viviendo, sino también por los propios acontecimientos en la Asamblea, los debates. Se palpó una Asamblea polémica. Ha sido notable el seguimiento que le daba la ciudadanía a lo que estaba ocurriendo en la sesión. Yo siempre trato de explicar a las personas sobre estos temas tan complejos y les digo que hay medidas que se ven y otras que no se ven, pero todas son importantes.

Por ejemplo, hay medidas que la gente no percibe, pero que trascendieron en el Parlamento y que son muy importantes. La reducción del déficit fiscal, por ejemplo: cuando se lo planteas a un ciudadano común, le es difícil apreciar esa medida. Pero es algo básico para la salud de una economía, porque de eso dependen muchas cosas, y esa fue una de las principales informaciones que trascendió en esta sesión de la Asamblea.

Por ejemplo, la reducción del ritmo en que está creciendo la inflación es otro indicador interesante que la gente no aprecia porque sigue viendo los precios altos, la presión sobre el bolsillo, pero ya hay anuncios, ya hay síntomas de que empiezan a mejorar en algo algunos aspectos.

También pasó lo mismo con la disminución del ritmo de crecimiento del circulante. Sigue habiendo más dinero del que debería, pero ya se inyecta menos en proporción con épocas anteriores. Son asuntos sobre los que la gente puede decir “bueno, ¿y eso a mí cómo me afecta?”. Y puede parecer que no, pero sí. Hay otra medida muy importante relativa a los esquemas de autofinanciamiento. Quizás eso es más fácil de palpar, porque consiste, básicamente, en que determinados sectores y actividades van a poder retener sus ingresos en divisas para operar.

Algunas de esas medidas que “no se ven” influyen en otras que sí son visibles de forma inmediata, como el incremento de las pensiones. ¿Por qué es posible el incremento parcial de las pensiones a las personas de menos ingresos? Bueno, precisamente, por los resultados en el área del déficit fiscal. Otra información importante fue la del crecimiento de ingresos en las telecomunicaciones a partir de la recargas desde el extranjero, luego de las polémicas medidas que se tomaron en mayo pasado. Ya se evidencian resultados y su reflejo en la inversión, porque hay noticias de cómo los gabinetes digitales se están renovando, ya hay capacidades para determinadas mejorías. Otro ejemplo importante es el Decreto 127, sobre la redistribución que se va a poder hacer de los fondos salariales no ejecutados en lo presupuestado, para beneficiar a quienes están haciendo el trabajo de más de una persona. Eso lo va a ver mucha gente.

Dra. C. Marxlenin Pérez: ¿Qué crees tú, Ayuban? ¿Estás de acuerdo con Paquito? Sin duda, hay medidas que se palpan más a corto plazo y otras que requieren más tiempo para que sus efectos sean percibidos.

Dr. C. Ayuban Gutiérrez Quintanilla: Creo que Paquito ha dicho los elementos fundamentales desde la economía. Yo tuve la oportunidad de estar dos días en la Comisión de Asuntos Económicos y luego en la primera sesión plenaria de la Asamblea, que tocó los temas económicos, y se palpa esos elementos de que hablaba Paquito. Creo que, además, es importante que haya conciencia de que para poder hacer muchas de las cosas que nosotros tenemos o queremos hacer como sociedad, con medidas que se reflejen más favorablemente en la vida de la gente, se requiere resolver determinados problemas económicos, distorsiones, como el del déficit fiscal, transversal a toda la economía cubana, entre otras cosas, porque se financia con emisión monetaria, fundamentalmente.

Lo que se ha logrado en los últimos dos años permite tomar medidas que no dejan de ser apuestas o medidas arriesgadas, como, por ejemplo, el incremento de las pensiones, porque va a exigir un esfuerzo superior el año próximo para mantener esa disciplina y la vigilancia fiscal. Nos plantea ese reto, pero es una medida necesaria. Yo creo que todos los jubilados y los que tienen personas pensionadas en su familia están de acuerdo con la necesidad de esa medida.

Lic. Francisco Rodríguez Cruz: Y se dijo que es posible porque están identificados los fondos de donde va a salir la financiación para el aumento parcial de las pensiones. O sea, no es que tú vas a subir desde nada, sino que eso está ya previsto.

Dra. C. Marxlenin Pérez: Sí, esa era una de las preocupaciones de algunas personas, aunque esta medida sobre las pensiones es positiva y fue muy bien acogida. ¿Qué riesgos podría haber?, tomando en cuenta el peligro de un alza de la inflación, el reto de disciplina fiscal que mencionaba Ayuban y lo que decía Paquito, que están identificadas las fuentes para financiar ese gasto.

Lic. Francisco Rodríguez Cruz: El control de déficit de presupuesto era un indicador clave, en los años 90; por ejemplo, se logró que nuestro indicador casi rondara el 3%, que era lo que en aquella época se pedía para ingresar en la Unión Europea. Nosotros teníamos un seguimiento de eso increíble. Después se fue deteriorando, pero es insostenible un déficit del 18%.

Dr. C. Ayuban Gutiérrez Quintanilla: Yo creo, Marxlenin, que lo más importante es que independientemente de que esta, como toda medida económica, implica riesgos, tiene costos −estoy seguro que se conocen cuáles son los costos probables o posibles que pueda tener esta medida−, haber resuelto o haber avanzado en algunas problemáticas en el campo fiscal, por ejemplo, nos pone en una mejor situación para asumir los riesgos. A lo mejor, esa medida traslada algún tipo de presión sobre la inflación y eso es un costo. Pero no es lo mismo hacerlo cuando teníamos un crecimiento mucho mayor y acelerado de la inflación que hacerlo ahora: sigue habiendo inflación, pero se ha ralentizado el crecimiento. El problema de la inflación es que se va acumulando. Una cosa es cuando tú comparas la inflación con el año anterior, pero cuando la comparas con hace cinco años, estás viendo la magnitud del crecimiento acumulado, pero sí es un indicador positivo que va desacelerándose el crecimiento de la inflación. Eso te pone en una mejor posición para asumir determinados costos, porque la economía trata de eso, ¿no?, y la política económica, de manejar muchos de estos equilibrios, situaciones, no solo en el presente, sino entre el presente y el futuro.

Dra. C. Marxlenin Pérez: Ahora que hablas de equilibrio, pienso enseguida en la estabilización macroeconómica. Hemos incluso dedicado programas a conversar sobre eso. Hay consenso en que es un punto neurálgico para lograr superar las distorsiones de nuestra economía. ¿Cómo se relaciona esta intención de una estabilización macroeconómica con el programa de gobierno para el área económica, que fue presentado y comentado también en la Asamblea? ¿Qué relación guarda la estabilización macroeconómica con el programa de gobierno? ¿Qué importancia tiene en nuestras condiciones económicas?

Dr. C. Ayuban Gutiérrez Quintanilla: No por gusto es el objetivo número uno del programa de gobierno. Incluso, uno puede hacer diferentes organizaciones del objetivo del programa de gobierno, porque hay un grupo de objetivos que quizás son un poco más cercanos o, digamos, fáciles de abordar, porque tienen que ver con cambios institucionales, dependen más de decisiones. Sin embargo, la estabilización macroeconómica es el objetivo número uno y eso es muy importante, pero también es muy importante la manera, el proceso mediante el cual se convirtió en el objetivo número uno de ese programa gubernamental que ha pasado por más de dos años de mucho debate, mucho intercambio entre técnicos, académicos, el Gobierno, etcétera, sobre este tema.

Es fundamental la estabilización macroeconómica, porque, que yo conozca, no ha habido una experiencia donde se logre crecimiento económico en un contexto de desequilibrio macroeconómico. Es fundamental en desequilibrios macroeconómicos tan generales y amplios como los que nosotros tenemos, típicos de situaciones de crisis. Hay muchos elementos que conforman ese objetivo, entre los que están la deuda, el saneamiento de las cuentas.

En la Asamblea, el primer ministro mencionó dos medidas en las que se está trabajando y que se espera implementar en el segundo semestre: el esquema de asignación de divisa y el mercado cambiario. Son elementos que ayudan a ordenar las relaciones económicas, pero se relacionan directamente con el fomento de la actividad productiva. Porque a veces se suele pensar que la estabilización macroeconómica solo se queda en los niveles monetarios, los niveles de presupuestos, financieros, pero se conecta también de manera muy directa con los sectores productivos del país. Estos dos elementos son fundamentales para avanzar en la recuperación productiva, y cuando eso lo unamos con las exportaciones nos va a poner en mejores condiciones.

Lic. Francisco Rodríguez Cruz: Creo que en estos temas, que son tan técnicos, hay que buscar la manera de llegar a la población, a la gente, para que se sienta implicada. Uno de los anuncios importantes en la Asamblea, hecho por el primer ministro, es que se va a hacer una versión pública del programa de gobierno. Eso es muy importante.

Dr. C. Marxlenin Pérez: Yo quiero que me hables de eso, Paquito. ¿dónde está esa posibilidad de acceder al programa de gobierno? Porque si se habla de poder popular, hay que hablar de control popular. Y en ese ejercicio del control popular está el acceso a la información, al conocimiento de cómo se están manejando estas cuestiones.

Lic. Francisco Rodríguez Cruz: Creo que es muy importante que se diga que se va a hacer una versión pública. Es valioso no solo para el ciudadano común, sino para el especialista, los economistas.

Dra. C. Marxlenin Pérez: Los profesores…

Lic. Francisco Rodríguez Cruz: La academia… Esto aporta dinámica y permite que se puedan sugerir más elementos. Pienso que hay que traducirlo cada vez más en mensajes que lleguen a la gente de lo que se está haciendo. Por ejemplo, la dolarización parcial de la economía, que tan polémica ha sido. Se dice que se busca incrementar los ingresos en divisa para revertir en determinados servicios sociales. Eso hay que evidenciarlo. Eso la gente tiene que verlo, cómo se utilizó el dólar con que pagó en una tienda. Nosotros tenemos que transparentar más. Somos una economía asediada, todo el mundo sabe que cada vez que decimos algo nos caen arriba y nos están persiguiendo hasta lo mínimo que dejemos saber. Pero hay que buscar maneras de que la gente se vea conectada con esas medidas. Algunas no son populares, incluso con los resultados que después recibe la misma población.

Hay otros ámbitos, como las exportaciones. Yo recuerdo que en la Comisión de Asuntos Económicos del Parlamento se discutió de qué manera apoyar más a las entidades que producen para la exportación, porque hay veces que se traban por una minucia, por algo que quizá no se le pueda resolver a todas las entidades, pero al menos hay que resolverlo para las que exportan. Estas cosas se pueden comunicar mejor a la ciudadanía y así se le puede implicar mejor en los procesos económicos. Yo creo que todavía tenemos que avanzar más en traducir este programa de gobierno.

Dra. C. Marxlenin Pérez: ¿Estás de acuerdo, Ayuban?

Dr. C. Ayuban Gutiérrez Quintanilla: Sí. El programa de gobierno tiene antecedentes. Nosotros, los economistas, y muchos ciudadanos, queremos ver el tabloide. Es una tradición a la que nos hemos acostumbrado. Cada vez que ha habido una decisión importante…

Lic. Francisco Rodríguez Cruz: En materia política o económica…

Dr. C. Ayuban Gutiérrez Quintanilla: Se ha aplicado esa modalidad, el formato de tabloide, aunque ahora están internet y las redes.

Entonces, decía que se sobreentiende que algunos elementos de ese programa ya se conocen de alguna manera, porque nacen de las proyecciones de la economía del año pasado, un documento que se hizo público. Creo que ya hay un grupo de elementos, incluida la presentación del primer ministro en la Asamblea, que fue pública.

Lic. Francisco Rodríguez Cruz: Bastante amplia.

Dra. C. Marxlenin Pérez: Está incluso en YouTube, se puede consultar.

Dr. C. Ayuban Gutiérrez Quintanilla: Claro, no entra en las especificidades técnicas, que es lo que desearíamos tener los profesores, los periodistas dedicados a la actividad.

Dra. C. Marxlenin Pérez: Sí, pero incluso tiene imágenes, una presentación.

Dr. C. Ayuban Gutiérrez Quintanilla: Están ahí, y permiten hacer algunos análisis que yo considero importantes. Lo que sí no se puede hacer es no tener un plan. Hay que tener un plan. El programa, al menos lo que vimos en la Asamblea y según los antecedentes conocidos, abarca elementos muy importantes que tenemos que resolver, como la estabilización macroeconómica.

Hay otros temas. Por ejemplo, un diputado hizo hincapié en las divisas. Nosotros somos una economía abierta, pequeña, dependemos muchísimo del sector externo y de las divisas. Por lo tanto, eso tiene que ser prioridad. Por eso hay que alinear todos los elementos de ese programa gubernamental, articulado de manera orgánica, para realmente poner los esfuerzos, medios y fuerzas fundamentales en los lugares críticos, en los puntos de ruptura crítica de la situación que tenemos. Y uno de esos puntos son las las divisas, que, por un lado, tienen que ver con el fomento de la exportación. Desde que uno asiste a clases de Economía Política, siempre escucha sobre la reproducción del capital, la reproducción simple, la reproducción ampliada. Sabemos que no puede haber crecimiento de una actividad económica si no hay reproducción ampliada de esa actividad.

Se mencionó muy rápidamente, pero también es importante, la deuda, porque tenemos que buscar nuevas fuentes de financiamiento, no basta solo con la exportación. Y la inversión extranjera.

Me gustó mucho la intervención del viceministro primero de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, muy objetivo, explicando la situación actual del país para captar inversión, pero reconociendo también que ha habido dificultades, trabas, demoras burocráticas en el proceso.

Lic. Francisco Rodríguez Cruz: Hay elementos de este programa de gobierno que se entrecruzan. Por ejemplo, la producción agropecuaria, la producción de alimentos que es tan crítica y tiene tanta prioridad… Eso hay que vincularlo también con la inversión extranjera. Hay algunas experiencias con países amigos, se están haciendo inversiones extranjeras en nuestra agricultura. Ese es un camino que hay que recorrer, que quizás debíamos haber recorrido antes. Ya está empezando a producirse. Son nexos entre distintos factores que parecen independientes, pero al final confluyen y permiten que haya una mayor oferta de producción y de servicios para nuestro país. Es un círculo virtuoso, y que eso repercuta luego en los índices macroeconómicos, el déficit fiscal, la balanza de bienes y servicios, y que todo esto se vincula, hay que traducírselo a las personas.

Por ejemplo, hay medidas en relación con aligerar el aparato estatal. Esto también la gente tiene que verlo. En los últimos años hemos creado dos institutos, el de Información y Comunicación Social, y el de Actores Económicos no Estatales. Ahora vamos a hacer un instituto para las empresas. Bueno, cada vez que creemos un instituto hay que decir que cuando se creó ese instituto se dejaron tantas plazas administrativas de un sector presupuestado, porque no puede ser que sigamos creando estructura.

Dra. C. Marxlenin Pérez: Aumentando el aparato burocrático.

Lic. Francisco Rodríguez Cruz: Exacto.

Dr. C. Ayuban Gutiérrez Quintanilla: Hay un objetivo que tiene que ver con el Gobierno. A mí me gusta más utilizar el término redimensionamiento del Gobierno. Porque no siempre la solución es aligerar el aparato gubernamental, porque uno puede aligerar quitando donde no debe quitar y eso genera problemas. Es muy bueno que Paquito lo haya tocado, porque hoy nuestro Gobierno, los ministerios, los organismos de la Administración Central del Estado, trabajan en condiciones realmente fuertes con las dificultades que tenemos en todos los sentidos.

Dra. C. Marxlenin Pérez: ¿En qué sentido?

Dr. C. Ayuban Gutiérrez Quintanilla: En términos, por ejemplo, de recursos humanos. En Cuba se ha formado y se está desarrollando un mercado laboral, es decir, donde las personas tienen la libertad de elegir donde desean emplearse y buscan el salario como uno de los elementos fundamentales. Si no es el que determina, es uno de los de los principales. Y hoy tenemos un sector privado que tiene la posibilidad de dar salarios realmente mucho más altos. Una parte del sector empresarial estatal también da salarios bastante decentes, por decirlo de alguna manera, bastante competitivos. Eso, evidentemente, deja al sector presupuestado, al sector del Estado, del Gobierno, en una brecha salarial que es una presión muy grande y provoca que haya una emigración a esos sectores donde hay más beneficio salarial.

Por lo tanto, en ese redimensionamiento también hay que incluir como variable el cómo protegemos, cómo logramos que haya personas más capacitadas en las instituciones, en los organismos de la Administración Central del Estado.

Porque los que tenemos alguna relación con estas instituciones, nos damos cuenta del desgaste, el esfuerzo tan grande que hacen los funcionarios de nuestros ministerios, de nuestras instituciones de gobierno. Así que también esa dimensión es polémica, lo decía Paquito de alguna manera, porque uno dice, “Bueno, yo estoy pasando tremendo trabajo, ¿cómo voy a aumentar el salario a los que están en un ministerio si el que produce no tiene esa posibilidad?”. Hay que buscar un equilibrio, es una de las complejidades que tiene la economía.

Lic. Francisco Rodríguez Cruz: Y no solo en los ministerios, sino también en las direcciones provinciales, municipales, que son las más afectadas.

Dr. C. Ayuban Gutiérrez Quintanilla: En todo el sistema.

Lic. Francisco Rodríguez Cruz: Siempre hablábamos de las plantillas infladas, pero lamentablemente, a veces para bien las plantillas, se han desinflado naturalmente con todo este flujo hacia otros sectores.

Dra. C. Marxlenin Pérez: La migración.

Lic. Francisco Rodríguez Cruz: Esa emigración profesional que tiene un costo también. Pero el asunto va más allá de las personas que están en esos lugares. Las estructuras sí pienso que deberían repensarse, porque tú no puedes seguir sumando estructura para cada nueva función de la economía. De hecho, en las reformas de los años 90 una de las primeras cosas que se hizo fue fusionar…

Dra. C. Marxlenin Pérez: Una fusión de ministerios.

Lic. Francisco Rodríguez Cruz: Yo pienso que ya estamos en condiciones de hacer un análisis similar.

Dr. C. Ayuban Gutiérrez Quintanilla: Cuando yo decía esto, Paquito, no me estaba pronunciando en contra de lo que tú planteas sobre la disminución.

Lic. Francisco Rodríguez Cruz: Sí, entendí.

Dra. C. Marxlenin Pérez: Esa disminución tiene que tener un análisis.

Dr. C. Ayuban Gutiérrez Quintanilla: Es un elemento mucho más complejo, hay que mirarlo desde todos los puntos de vista, no solo de reducir donde haga falta reducir o ampliar donde haga falta ampliar, sino también de otros muchos elementos que tienen que ver con la organización de un Gobierno, de un Estado, y que hoy tienen una importancia vital.

Lic. Francisco Rodríguez Cruz: Por ejemplo, la subordinación que se ha decidido de la administración tributaria al Consejo de Ministros me parece muy a tono con los tiempos que estamos viviendo y con las necesidades actuales de control fiscal.

Dra. C. Marxlenin Pérez: Vamos a hacer una pausa para ver qué piensa el Gurú sobre estas cuestiones. Quiero que en el último tramo del programa nos enfoquemos en un tema que ha estado entre los más polémicos de los últimos tiempos.

El Gurú de Jatibonico Ha cerrado su sesión la Asamblea Nacional, y en el balance final hay un llamado a la acción; enfrentar con decisión, todos juntos, día tras día, esta difícil porfía en la que nadie nos sobra para estar a pie de obra e impulsar la economía.

Dra. C. Marxlenin Pérez: Yo me quedo con este verso del Gurú: nadie nos sobra. En una revolución socialista no sobra nadie o, por lo menos, casi nadie debe sobrar. Este verso lo menciono porque en la Asamblea −y creo que en el inicio del programa Paquito se estaba refiriendo a eso también− se dio una polémica que de alguna manera invisibilizó un debate importante, crucial, enriquecedor, que se estaba teniendo alrededor de los vulnerables.

¿Qué aportaron estas sesiones ordinarias de la Asamblea Nacional con respecto a los vulnerables? ¿Qué más hace el Estado para contemplar a estas personas que más lo necesitan en Cuba?

Lic. Francisco Rodríguez Cruz: Es una realidad que estamos viviendo y palpando en cada lugar, en cada ciudad, en cada territorio. Para quienes estamos cumpliendo responsabilidades, por ejemplo, como delegados del Poder Popular, es un asunto cotidiano: las personas que vemos que están pasando trabajo, necesidad, que se han quedado sin redes de sustento y que muchas veces hay que contribuir desde el Estado o desde la comunidad y ayudarles. Creo que, ante esa preocupación política, es una pena que haya sucedido el incidente con las declaraciones desenfocadas que se dieron, porque es el centro de lo que se estaba discutiendo precisamente y hay medidas muy recientes que avalan la preocupación por al menos atajar esta situación de pobrezas y de desatenciones que se nos están dando.

Está el acuerdo del Consejo de Ministros para la atención a las personas deambulantes, que implica a los municipios y a los territorios en los centros de protección social que se deben crear, no para tenerlos en un almacén de personas, sino para reinsertarlos en la vida social y económica y para rehacer lazos familiares que a veces se rompieron, porque a veces están desvinculados de su familia. Eso era la esencia de lo que se discutía. Se han tomado también recientemente, este mismo año, otras medidas, como la relativa a los servicios de cuidados para familias con hijos en situación de discapacidad severa. Tiene un nombre raro, pero entendemos lo que son las madres, padres, otros parientes que están cuidando a personas que tienen una discapacidad, que no pueden valerse por sí mismas. Eso se ha convertido en un trabajo, en un trabajo con un contrato, con un salario, con posibilidad, incluso, de trabajar a distancia en otro empleo y recibir esos ingresos. Y si todavía no alcanza, pues se puede tener también una prestación social si el núcleo familiar todavía es vulnerable a pesar de esas actuaciones. O sea, hay una preocupación, hay acciones, se está legislando alrededor de eso y, además, lo más importante, se ha movilizado a la opinión pública en función de esas necesidades y de esas vulnerabilidades.

Dra. C. Marxlenin Pérez: Ayuban, ¿cómo ves el problema y las acciones que se están ejecutando?

Dr. C. Ayuban Gutiérrez Quintanilla: Se han hecho muchas acciones. Yo he tenido la oportunidad de pertenecer antes al Buró Municipal del Partido, al Buró Provincial, y siempre el enfoque del análisis ha partido de cómo apoyar a las personas que están en esa situación, desde todos los puntos de vista, porque tiene que ver con todo, desde la vivienda hasta cosas necesarias para la vida. Por ejemplo, recuerdo lo relacionado con los combatientes. Es algo que tiene que estar en el centro, porque no podemos ser desagradecidos con nuestra propia historia. Es un fenómeno multidimensional y multicausal. Lo que sí está claro es que necesitamos fortalecer la economía y crecer para avanzar en la solución de este problema.

Hay muchas cosas que se están planteando que tienen que ver con cómo paliamos entre todos, cómo aliviamos entre todos esa situación. Pero la tarea fundamental es crear riquezas suficientes para que podamos avanzar en la distribución de esa riqueza, desde la orientación socialista de nuestra revolución; hacerlo de la manera más equitativa posible, sin dejar a nadie atrás, sin dejar a nadie desamparado.

Dr. C. Marxlenin Pérez: Por eso es la pregunta que siempre, cuando tengo oportunidad, lanzo en el programa: ¿cómo conjugar esas reformas? Que la palabra se las trae por sí misma, deberíamos dedicar un programa a hablar de reformas.

Dr. C. Ayuban Gutiérrez Quintanilla: Creo que no deberíamos tenerle miedo al término reforma. El mundo habla un idioma, nosotros tenemos que acostumbrarnos un poquito a hablar ese idioma que habla el mundo, para que nos entienda.

Dra. C. Marxlenin Pérez: Mientras no sea el idioma del capitalismo, ¿no?…

Dr. C. Ayuban Gutiérrez Quintanilla: Es que no vivimos en Marte, vivimos en un mundo donde la mayoría o la inmensa parte del mundo es capitalista y donde hay una hegemonía predominante de ese pensamiento y se usa ese idioma.

Los chinos, los vietnamitas lo han hecho de manera exitosa, con sus conceptos. Hay conceptos que podemos tomar y llevarlos a nuestra realidad. Trump puede estar hablando de reforma refiriéndose a otra cosa y nosotros estar hablando de reforma y refiriéndonos a totalmente lo contrario a lo que él plantea. Pero lo que sí está claro es que no debemos temer al término reforma; lo importante es el contenido que uno le da a esa reforma. Por eso es importante el programa de gobierno.

Dra. C. Marxlenin Pérez: ¿Cómo hacer esas reformas apropiadas, cubanas, con enfoque socialista? ¿Cómo hacer esas reformas, esas medidas que sin duda la economía cubana necesita? Emprender esos reajustes y cambios estructurales de que hemos hablado también en el programa, la estabilización macroeconómica, sin perder el rumbo y sin dejar atrás y dejar desamparadas a las personas.

Lic. Francisco Rodríguez Cruz: Creo que el antídoto para que no nos pase eso está en lo que se ha llamado control popular. A mí me gusta decir discusión o debate ciudadano, porque la gente tiene que movilizarse en función de defender lo que hemos sido y lo que queremos ser. Y cuando algo se aparte, por lo mínimo que sea, sea quien sea, hay que corregirlo a partir de un posicionamiento de principio, porque la economía al final es política. Eso debe quedar muy claro en nuestra manera de actuar, en nuestra manera de entender lo que se está haciendo y en la exigencia que hay que tener sobre estas políticas y sobre las medidas que se están tomando. Es la única manera, que involucremos a toda la ciudadanía en este debate. A veces también puede suceder que un criterio determinado no sea exactamente lo que se está pensando, o resulte con la intención que se ha aplicado; bueno, también entonces hay que explicar las cosas. A veces no somos muy buenos explicando las cosas, y nos pasa a veces que no podemos explicar determinadas cosas, porque nos están esperando que las digamos para cortar.

Dra. C. Marxlenin Pérez: Las señas, para coger las señas…

Lic. Francisco Rodríguez Cruz: Es muy difícil dirigir una economía y cambiar una economía en las condiciones de Cuba, con una lupa puesta y con un arma apuntándonos. Pero tenemos que lograrlo, tenemos que buscar la manera de que la gente sienta que esa economía que se está discutiendo es la de ellos y que ellos pueden influir en su resultado.

Dra. C. Marxlenin Pérez: Sobre todo, como tú decías, relacionando esto con la idea de cómo la gente participa, cómo el pueblo participa en buscar esas soluciones y esas medidas para que se puedan visualizar en un corto plazo, ¿no?

Lic. Francisco Rodríguez Cruz: Mira este mismo tema de las personas en una situación difícil de vida. Sí, hemos tomado todas esas medidas y más, todas esas cosas que yo mencioné también, pero la realidad es que esas personas están ahí y que no siempre les llegamos y que hay mucha gente pasándola muy difícil, que a veces las estructuras en la base no logran aplicar lo que está concebido para atender a estas personas.

Dra. C. Marxlenin Pérez: Muchas veces está pensado en la estrategia.

Lic. Francisco Rodríguez Cruz: Exacto, y cómo se contrapone eso con la gente diciéndolo, “Oye, hay que hacer esto, hay que hacer aquello”. La exigencia.

Dr. C. Ayuban Gutiérrez Quintanilla: Yo creo que no hay una receta. Hemos tenido discusiones en otros momentos sobre sobre cuál es el camino del socialismo, de la transición socialista, etcétera, y qué cosa es mantenerse dentro y qué cosa es salirse fuera. La vida es mucho más compleja, porque es un camino altamente contradictorio.

Dra. C. Marxlenin Pérez: Que se hace al andar, prácticamente.

Dr. C. Ayuban Gutiérrez Quintanilla: Se hace prácticamente al andar. Por eso es muy importante lo que está diciendo Paquito; es decir, ¿quién será el juez de lo que nosotros hagamos, además de la historia? Bueno, tiene que ser el pueblo, no hay otra manera de hacerlo. La participación popular −que siempre hay que entender en las tres dimensiones en que se mueve, es decir, a través del sistema político, desde arriba; de manera horizontal con las organizaciones, pero también desde abajo, desde la comunidad− tiene que dialogar con nuestra realidad y con nuestras instituciones para ayudar a corregir ese camino y resolver los problemas, las discrepancias, las dudas que surjan en un proceso de construcción socialista. Regresando un poco al programa de gobierno, la comunicación es importante. Podemos hacer muchas cosas y proponernos muchas cosas dentro de un programa de gobierno, pero tenemos que comunicarlo bien, de manera activa, no pasiva, es decir, no solo informar, sino tener ese diálogo con la población para construir consensos sociales que solo se pueden lograr dialogando.

Dra. C. Marxlenin Pérez: A través del debate.

Dr. C. Ayuban Gutiérrez Quintanilla: A través del debate. Por eso, entiendo muy bien lo que dice Paquito. No solo el control normativo, popular, sino también desde el debate; la combinación de la ciencia, la técnica, la academia, el funcionariado. Es decir, con los debates y la toma de decisiones. Creo que todo eso es muy importante para que no nos salgamos del curso, pero es tan compleja la transición que hay cosas que no se pueden definir con antelación; hay cosas que tú tienes que decir, “bueno, no nos queda más remedio que dar un paso atrás, para poder dar dos pasos hacia delante, hay que dar un paso al lado”.

Dra. C. Marxlenin Pérez: Creo que eso es bueno, porque es verdad, el error; hay que ir practicando y reconocer cuándo nos equivocamos y cuándo estamos dando un paso atrás para dar el impulso.

Lic. Francisco Rodríguez Cruz: Y tratar de equivocarnos lo menos posible, porque las equivocaciones a veces son demasiadas.

Dra. C. Marxlenin Pérez: Y no equivocarnos en las mismas cosas, ¿no? Me están haciendo señas, así que se nos acabó el tiempo. Yo les agradezco otra vez por haber venido y sostenido esta conversación en torno a los principales debates, sobre todo con énfasis en las cuestiones económicas y su vínculo con lo social, que se desarrollaron en la reciente sesión del Parlamento cubano.

Sobre este tema, como ya hemos venido diciendo, el debate está en el centro de atención y es de importancia suprema para avanzar en ese país que queremos y que podemos construir entre todos. Recuerde que no basta con interpretar y describir, hay que debatir mucho, pero también hay que participar para transformar nuestra realidad. Cuento con usted para hacerlo desde el socialismo cubano. Nos vemos pronto.

Transcripción: Lianet Caridad Preval Avilés, Ana Elena Hidalgo Reyes/ IDEAS Multimedios

(Tomado de Agenda Económica)

Tomado de Cubadebate