Llaman autoridades de la Isla de la Juventud a reforzar la higiene y el autofocal en las viviendas

En reciente sesión del Grupo Temporal de Trabajo para el enfrentamiento a las arbovirosis, las máximas autoridades del territorio analizaron la situación higiénico-sanitaria actual, con énfasis en el control del mosquito Aedes aegypti y la atención a grupos vulnerables.

A pesar de que se informó que no existe transmisión abierta en el municipio, las cifras exigen mantener la alerta. Durante la última semana se confirmaron:

8 casos de dengue, y se mantiene un total de 16 casos de chikungunya y están bajo vigilancia 100 pacientes febriles.

Ante las indisciplinas sociales, se han aplicado alrededor de 49 multas, sobre todo en viviendas por falta de higiene en patios. En este sentido las autoridades insistieron en la importancia del autofocal familiar, como la barrera más efectiva contra el vector, ya que el 80% por ciento de los focos positivos se encuentran en tanques bajos de agua y de menor capacidad.

Un punto clave del debate fue el seguimiento a los más de 5 mil adultos mayores y se pesquisó al 100% de los abuelos que viven solos. El SAF (Sistema de Atención a la Familia) y el INDER no reportaron casos febriles en sus instalaciones, y se destacó el control estricto que hay sobre las embarazadas, un grupo de alta prioridad.

El intendente Adiel Morera, orientó un trabajo mancomunado entre las direcciones de Trabajo y Salud Pública, donde los trabajadores sociales deben mantener visitas sistemáticas a los ancianos para conocer como está su estado de salud, y también por si precisan asistencia social.

Otros temas analizados fueron el estado de los cementerios de Nueva Gerona y La Fe; el abasto de agua en zonas con focos positivos, las obstrucciones en las redes sanitarias en los paneles de la Fe, y se informó que la recogida de desechos domésticos en Pueblo Nuevo se mantiene estable desde hace tres semanas, pero persiste la indisciplina social, al crear microvertederos en cualquier esquina de la cuidad.

El llamado del primer secretario del Partido en el territorio, Rafael Ernesto Licea, fue a reforzar las acciones en la base, trabajar de manera unida, ya que la batalla contra el mosquito solo es efectiva con la participación de todos.

