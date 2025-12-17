Yuliet PC, estilo, genialidad y voz del periodismo cubano actual.

Se consolida como un referente del periodismo contemporáneo en la Isla. Graduada de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana, Yuliet ha sabido conjugar la frescura de su estilo con la fuerza de la palabra, convirtiéndose en una voz magnética que conecta con miles de seguidores. Su presencia en plataformas digitales, especialmente en Facebook, ha marcado un antes y un después en la manera de narrar la cotidianidad cubana. Con humor, irreverencia y un toque de genialidad, Yuliet PC logra transformar la crónica social en un espacio de diálogo abierto, donde la vida se cuenta sin tabúes y con autenticidad.

Texto e imagen: Ana Verdecia