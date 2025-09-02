Los Bisoños Piratas Zarparon con Firmeza rumbo a Santiago de Cuba

Mi Alineación para el Primer Combate ante las Avispas.



Con el rugido de una nueva temporada resonando en los diamantes cubanos, los Piratas de la Isla se preparan para enfrentar a las temidas Avispas de Santiago en su propio panal. Y aunque la juventud domina el rostro del equipo, el carácter y el talento están listos para dar el zarpazo. Aquí comparto mi propuesta personal de alineación para el primer juego, basada en criterio técnico, proyección individual y ese instinto que solo da el béisbol vivido con pasión.



Alineación Propuesta:

1️⃣ CF – Maikel Valdez Sardá.

El encargado de abrir fuego. Rápido, inteligente y con buen contacto. Ideal para embasarse y encender la chispa desde el primer turno.

2️⃣ 2B – Boris Javier Madrazo.

Camarero de reflejos felinos y temple en el guante. Segundo bate por su capacidad de mover corredores y ejecutar jugadas de presión.

3️⃣ 3B – Frank David González.

El motor ofensivo. Poder al bate, liderazgo natural y guante seguro en la antesala. Tercer bate por excelencia.

4️⃣ BD – Mario Miranda.

El bateador designado que puede cambiar el rumbo del juego con un solo swing. Cuarto bate, el corazón de la ofensiva.

5️⃣ 1B – Alex Almarales Pérez.

Primera base de manos seguras y bate oportuno. Quinto en la tanda, listo para remolcar carreras.

6️⃣ LF – Lesdian Coello.

Jardinero izquierdo con buen brazo y desplazamiento. Su bate aporta balance y profundidad ofensiva.

7️⃣ RF – Hanly Verdecia.

Agresivo en el jardín derecho, con capacidad para sorprender con batazos largos. Séptimo bate, con velocidad y potencia.

8️⃣ C – César Vega Revés.

El estratega detrás del plato. Inteligente, firme y con manejo del pitcheo. Octavo bate, pero con potencial de producir.

9️⃣ SS Crishtian Soulari.

El comodín silencioso. Defensa ágil, buen desplazamiento y contacto oportuno. Noveno en la alineación, perfecto para preparar el terreno al primer bate.

🔟 Lanzador – Yunier Gamboa.

Veterano del box, con experiencia y temple. Su repertorio maduro y liderazgo lo convierten en el ancla perfecta para abrir el duelo en Santiago. No lanza con ímpetu juvenil, sino con la sabiduría del que ha domado estadios y silenciados bates.

Esta alineación no es solo una lista de nombres: es una declaración de intenciones. Los Piratas, aunque bisoños en edad, tienen en sus manos la oportunidad de escribir una nueva página en su historia. Cada jugador aporta talento, avidez de juego y ese espíritu combativo que define a los que se atreven a desafiar lo establecido.

Santiago será terreno hostil. Las Avispas saben picar, y más aún en su colmena. Pero si los nuestros salen al terreno con convicción y coraje, no hay por qué temer.

Esta es mi propuesta personal de alineación, elaborada desde la pasión por el juego y el análisis técnico que permite observar desde fuera. Pero reconozco, con total respeto, que la dirección del conjunto tiene la última palabra. Ellos cuentan con todos los detalles, las valoraciones internas y el pulso real del equipo. Confiamos en su sabiduría para tomar las decisiones que mejor conduzcan a la victoria.

Esta es la hora de los valientes. Esta es la hora de los Piratas.

¡A zarpar con firmeza y a conquistar con el bate!

Texto y fotos: Frank Pupo La Rosa

