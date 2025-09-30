Los Piratas Regresan a Casa para Enfrentar a los Toros de la Llanura.

Tras un intenso periplo por tierras del Yayabo, donde los bisoños Piratas de la Isla defendieron con coraje los colores de su bandera en el emblemático estadio José Antonio Huelga frente a los aguerridos Gallos espirituanos, la tripulación isleña retorna hoy a su puerto seguro: el estadio Cristóbal Labra.





Durante la travesía, los Piratas lograron conquistar dos victorias de cinco posibles, y dejó claro que, aunque jóvenes, poseen temple y determinación para batallar en cualquier terreno. Ahora, con la brisa del Caribe como aliada y el calor de su afición como impulso, se preparan para recibir a los Toros de la Llanura, representantes de Camagüey, en una serie de cinco compromisos que promete ser un verdadero duelo sin cuartel.





Serán cinco jornadas de combate beisbolero, donde cada entrada será una batalla y cada carrera, un paso más hacia el ansiado botín: la victoria y el ascenso en la tabla.

Los Toros llegan con sed de conquista, mientras los Piratas, curtidos por la experiencia reciente, buscarán hacer valer su localía y afianzar su crecimiento competitivo.

Texto Frank Pupo La Rosa.

Fotos: Bitácora del Pirata