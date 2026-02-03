Para que Trump no olvide, ni el mundo tampoco

provocado por la acción de las tropas soviéticas.

La Unión Soviética perdió unos 27 millones de personas en la guerra; soldados soviéticos cayeron en Polonia, Budapest, Praga, liberando a sus pueblos, cuando ya los soldados nazis habían sido expulsados de la URSS.

En una de sus misivas a Stalin, el premier británico Winston Churchill reconoció la valía de la hazaña soviética: "Fue el Ejército ruso el que sacó las tripas a la máquina de guerra alemana".

Nadie puede borrar de un plumazo las hazañas liberadoras de un pueblo que resistió el bloqueo a Stalingrado y el asedio a Moscú, que libró y ganó la batalla del Arco de Kurks, que tomó y develó los horrores de los campos de concentración como Auswitch y Terezín.

Hoy rendimos homenaje a los héroes y heroínas de la Unión Soviética que lucharon por la humanidad. Su sacrificio no fue en vano y, en estos tiempos, son una alerta ante las expresiones neofascistas que amenazan al mundo entero.

