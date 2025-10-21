Orgullo de ser cubano

El 20 de octubre es día de celebración, es fecha para enaltecer, rememorar las razones del ser cubano de nacimiento, sentirlo en la sangre, el alma y mostrarlo en sentimientos, ideas y actitudes.

Este 20 de octubre trascendió la conmemoración, para los pineros, en Gala protagonizada, en el Cine Caribe, por los artistas aficionados e instructores del Sistema de Casas de Cultura.

La música, la danza, el canto coral, las más diversas expresiones escénicas evidenciaron la riqueza, diversidad y pasión que caracterizan nuestra identidad nacional.

De muchos y particulares nutrientes es el ajiaco evidente en el mapa genético y cultural de la nación. Desde nuestra Cultura, amplía y matizada en sus poros por sangre africana, española y asiática, sólo se podrá saber qué es ser y sentirse cubano.

En cada rostro iluminado por la emoción, en cada bandera alzada se ratificó la convicción de que, al celebrar el Día de la Cultura Cubana, se engrandece la existencia de un pueblo que nunca olvida sus raíces.

Texto y fotos Katia Álvarez Rosell