Realizan en la finca El Alba primer taller agroecológico de 2026

En la finca El Alba, de los mellizos Raúl y Alejandro Fuentes, se realizó el primer taller agroecológico de este año, con el objetivo de fortalecer prácticas sostenibles en la comunidad Los Colonos.



La jornada comenzó con un juego participativo en equipos, que generó un ambiente dinámico de colaboración y permitió que los presentes compartieran experiencias y saberes. Entre los participantes estuvieron Dianelys Lavadi, directora de la escuela de capacitación Formatur, profesores de la Universidad Jesús Montané Oropesa, la delegada de la comunidad, especialistas del Citma, productores de la zona y trabajadores de la finca, lo que dio al encuentro un carácter diverso y enriquecedor



El Máster, e Ingeniero Agrónomo Roelis Castrillo Mestres, director del Centro de Estudios de Desarrollo Local de la Universidad Territorial, tuvo a su cargo la conducción del taller. En su intervención subrayó la importancia de aplicar la ecología en los sistemas productivos, fomentar el reciclaje y promover el uso eficiente de los recursos naturales, destacando que la agroecología es clave para garantizar la sostenibilidad.



El mensaje central del encuentro remarcó la relación inseparable entre el hombre y el suelo, recordando que la tierra es el recurso más valioso para la vida y que su cuidado constituye la base de un desarrollo comunitario más responsable y sostenible.

Texto y fotos: Dianelys Labrador