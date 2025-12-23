Reynaldo, un educador incansable

Hemos tomado como inspiración el Día del Educador, para reconocer la loable y dedicada labor del maestro Reynaldo Medina, quien ha sabido trascender el aula para convertirse en un verdadero modelo de entrega y compromiso.

Su vocación no se limita a la enseñanza, pues dentro de la escuela se le puede ver desempeñando múltiples roles como la capacitación a los docentes, jardinero, pintor, organizador de jornadas voluntarias, guardia y líder de iniciativas comunitarias, siempre sin descuidar su misión esencial de educar.

Medina demuestra que la educación es mucho más que transmitir conocimientos; es también sembrar valores y predicar con el ejemplo. Su incansable disposición lo convierte en un referente de disciplina y solidaridad, capaz de integrar a estudiantes y colegas en proyectos que fortalecen la conciencia ambiental, la memoria histórica y el sentido de pertenencia.

Su manera de vivir la profesión confirma la máxima martiana de que “ser culto es el único modo de ser libre”, pues cada acción que emprende está orientada a formar ciudadanos responsables, orgullosos de su identidad y comprometidos con el futuro. En cada jornada, Reynaldo Medina reafirma que el verdadero educador es aquel que inspira con su ejemplo y convierte la escuela en un espacio de vida, valores y esperanza compartida.

Texto e imagen: Ana Verdecia