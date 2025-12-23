Faustino, “la conducta de la Revolución”.

Tomada de Granma

El 24 de diciembre de 1992 muere el destacado revolucionario y dirigente cubano Faustino Pérez Hernández, integrante del Movimiento 26 de Julio, desempeñó diversos cargos en el gobierno, destacándose el de presidente del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos.

Haciendo un breve recuento de su amplísima trayectoria como revolucionario siempre honesto y fiel a la causa, a las ideas y ética revolucionaria de Fidel, hay un antecedente que aporta sus valores y es que en los años ’50 del pasado siglo, estudió en la Escuela de Medicina de la Universidad de La Habana, y desde allí participó en varias manifestaciones revolucionarias hasta concluir la carrera, aunque no presentó su tesis de grado. Fulgencio Batista había tomado el poder por la fuerza y Faustino no quería que su título estuviera firmado por un ministro del régimen. Luego del triunfo revolucionario demostró ante el Tribunal de Examen de Graduación sus conocimientos, y obtuvo el diploma.

El espirituano fue fundador del Movimiento 26 de Julio (M-26-7) y el Nacional Revolucionario. En Cabaiguán, su segunda tierra, fundó las primeras células de M-26-7.

el cuartel Moncada, pero sí vino en el Granma. Antes de la expedición recogió fondos en Cuba para hacer posible el viaje y durante la travesía fue designado al Estado Mayor.

Por encargo de Fidel se encontró en una calle de Santiago con Frank País, Armando Hart y Vilma Espín, el 24 de diciembre de 1956; el espirituano transmitió la mejor de las noticias: Fidel estaba vivo y dando órdenes.

Después de cumplir múltiples misiones en el llano, a mediados del año 1958 volvió a la sierra, se incorporó a la Columna Nro. 1, y se desempeñó como jefe de la Administración Central de los Territorios Libres. Unos meses más tarde triunfó la Revolución Cubana, a la que tanto le aportó Faustino. Estuvo junto a Fidel cuando, desde Radio Rebelde, se desmoronaba el intento de torpedear el poder revolucionario.

El 23 de enero de 1959 fue nombrado titular del Ministerio de Recuperación de Bienes Malversados, del primer gabinete del gobierno revolucionario. El 26 de julio le entregó a Fidel, para el tesoro nacional, 20 millones de pesos en efectivo y otros 50 millones en bienes recuperados, durante un acto celebrado en la Plaza Cívica, hoy Plaza de la Revolución José Martí, de La Habana.

A principios del año 1960 se le encomendó organizar y dirigir el Servicio Médico Rural en la Sierra Maestra. También combatió en Playa Girón contra la invasión mercenaria y dirigió la lucha contra las bandas de alzados en el Escambray.

Fue el gestor principal de la voluntad hidráulica, al frente del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, surgido por iniciativa de Fidel a partir del desastre del ciclón Flora en octubre de 1963. Miembro fundador del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular hasta su deceso.

Por decisión propia pasó sus últimos días de vida con los pobladores de la Ciénaga de Zapata, Matanzas, junto a quienes trabajó por el mejoramiento social como director de la Empresa Agroforestal Victoria de Girón hasta su deceso el 24 de diciembre de 1992.

Por su ética, estirpe y obra Fidel lo consideró “la conducta de la Revolución”.

Con información de Escambray

Texto: Redacción Web

Foto: Tomada de Granma