Unger, una inspiración pinera por la Historia

Inspiración Pinera

Hoy 17 de diciembre, en el marco del 195 aniversario de la fundación de la Ciudad de Nueva Gerona, rendimos homenaje a una figura imprescindible en la construcción de la memoria histórica pinera: Roberto Francisco Unger Pérez, actual Historiador de la Isla de la Juventud.

Nacido en Nueva Gerona en 1959, Unger Pérez ha dedicado su vida al estudio, la enseñanza y la preservación de la historia local. Licenciado en Educación con especialidad en Historia y Ciencias Sociales por el ISP Enrique José Varona, y Máster en Gestión de la Ciencia y la Innovación Tecnológica por la Universidad de La Habana, su formación académica ha sido pilar de su labor intelectual y cívica.

Es coautor del libro “Americanos en la Isla” y de numerosos títulos y artículos periodísticos que han contribuido a la comprensión crítica de nuestra historia. Presidió el grupo de trabajo que elaboró la Monografía de Historia de la Isla de la Juventud, obra de referencia para investigadores, docentes y ciudadanos comprometidos con la identidad pinera.

Su liderazgo institucional también ha dejado huella: fue presidente del Poder Popular en la Isla de la Juventud entre noviembre de 2003 y mayo de 2010, y Diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular durante la V y VI Legislatura.

Hoy, como Historiador de la Isla, continúa guiando el rescate y la divulgación de nuestras raíces, con una mirada integradora que conecta pasado, presente y futuro.

Roberto Francisco Unger Pérez ha publicado varios libros claves sobre la historia y cultura de la Isla de la Juventud.

- Americanos en la Isla (2005, coautor) 

Publicado también por Ediciones El Abra. Explora la presencia y la influencia de estadounidenses en la Isla de la Juventud, en colaboración con otros autores.

- Pineriando (2010) 

  Publicado por Ediciones El Abra. Una mirada cultural y social a la identidad pinera, con relatos y reflexiones sobre la vida en la Isla de la Juventud.

- La Isla de los Pinos Nuevos (2016) 

  Obra que profundiza en la historia y transformación de la Isla de la Juventud, destacando su evolución cultural y social.

- El libro de la ciudad. Arquitectura de emergencia (2021) 

Estudia la arquitectura y el desarrollo urbano de Nueva Gerona, con un enfoque en cómo la ciudad refleja la memoria histórica y las huellas de sus habitantes.

Texto e imagen Ana Verdecia

