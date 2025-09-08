Veteranos del Fútbol reviven el espíritu deportivo en Micro 2



Cada domingo, a las nueve de la mañana, el área próxima a la piscina del Reparto Micro 2 se convierte en un escenario de pasión y legado. Allí, dos equipos de veteranos del fútbol se enfrentan en un duelo que va más allá del marcador. Es una cita con la historia, con el cuerpo y con el alma.



Lo que comenzó como una reunión informal entre amigos con historias compartidas en el césped se ha convertido en un club con propósito. Estos hombres, algunos con más de seis décadas de vida, decidieron que el retiro no significaba rendirse. Fundaron un espacio para mantener vivo el espíritu del fútbol, ocupar el tiempo libre de forma saludable y fortalecer cuerpo y mente.

Hoy, su ejemplo atrae a jóvenes, adultos y hasta niños que se acercan cada domingo para verlos jugar, aprender y, en muchos casos, unirse.





“Nosotros no solo jugamos, sino que fomentamos valores. Aquí se respira respeto, disciplina y alegría. Queremos que el INDER municipal nos reconozca como club oficial, como se hace con las peñas, los activistas y los CVD. Porque esto también es deporte sistemático”, manifestó a este reportero el vicepresidente del Club de Veteranos de Fútbol Isla de la Juventud, Lic. Osmel Morán Marín.



La cancha es improvisada, pero el impacto es real. Lo que parecía una actividad exclusiva para veteranos se ha convertido en un punto de encuentro intergeneracional.

En tiempos donde el sedentarismo y el aislamiento amenazan la salud colectiva, el ejemplo de estos futbolistas veteranos es un faro. En la Isla de la Juventud, cada domingo, el legado no se entierra: se corre, se patea y se celebra.



Porque el fútbol no tiene edad, y el espíritu deportivo tampoco.

Texto y fotos: Frank Pupo La Rosa