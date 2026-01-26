Díaz-Canel asistió al pleno del PCC en la Isla de la Juventud

Miguel Díaz-Canel, primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC) y presidente de la República, asistió al pleno extraordinario del Comité Municipal del PCC en la Isla de la Juventud.

En la reunión, en la que estuvo también Roberto Morales Ojeda, secretario de Organización del Comité Central del Partido, se analizaron los compromisos para alcanzar los objetivos del territorio e implementar las prioridades definidas para el 2026, informó la organización política en su cuenta en X.

"Con la presencia de @DiazCanelB y @DrRobertoMOjeda se realiza el Pleno Extraordinario del CM del PCC en la Isla de la Juventud donde se analizan compromisos para alcanzar los objetivos del territorio e implementar las prioridades definidas para el 2026", escribió en X.

Morales Ojeda dijo en la misma red social que en el pleno extraordinario en la Isla ratificaron como prioridades defender la patria, estabilizar el sistema eléctrico, producir alimentos, el programa cañero azucarero, la calidad de los servicios y luchar contra el delito.

Este jueves, Díaz-Canel y Morales Ojeda estuvieron también en el pleno extraordinario del Comité Provincial del PCC en Cienfuegos, el cual centró los debates en el papel de la militancia en los momentos actuales y en la búsqueda de nuevas formas de hacer que fortalezcan la labor partidista.

Desde horas tempranas, el presidente cubano informó en X que se retoman las reuniones con la militancia en los plenos provinciales, con el propósito de intercambiar sobre las prioridades del país y el papel que corresponde a la organización en su conducción.

Toca a los militantes estar a la vanguardia en la solución de los problemas, subrayó el mandatario.

“Si el municipio es próspero, la provincia lo será y el país también”

Es en el día a día, en el esfuerzo tenaz y con la participación como premisa, donde reside la posibilidad del verdadero triunfo. Así lo destacó el Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, durante el Pleno Extraordinario del Comité Provincial de la organización política celebrado en Cienfuegos.

En la reunión, Roberto Morales Ojeda, miembro del Buró Político y secretario de Organización del Comité Central, abordó los acuerdos adoptados en el XI Pleno del Comité Central, enfatizando la necesidad de fortalecer la defensa de la Patria y trabajar por la estabilidad del Sistema Eléctrico Nacional (SEN). También se refirió a temas estratégicos como la producción de alimentos, la calidad de los servicios esenciales para la población y el enfrentamiento a la corrupción, los delitos y las ilegalidades.

Morales Ojeda llamó a impulsar la producción de bienes y servicios que generen divisas, la sustitución de importaciones y el uso racional de los recursos humanos, financieros y materiales. Subrayó la importancia de superar las dificultades impuestas por el bloqueo imperial mediante esfuerzos propios, creatividad y firmeza.

Un territorio con potencialidades

Armando Carranza Valladares, primer secretario del Comité Provincial del Partido en Cienfuegos, presentó los principales logros alcanzados durante 2025 y los compromisos para el año en curso. Entre los desafíos mencionados destacan la vida interna de la organización y el cumplimiento del Programa de Gobierno para corregir distorsiones y revitalizar la economía.

Entre los objetivos para este año se encuentran incrementar las exportaciones, fortalecer y dinamizar el turismo, avanzar en la producción de alimentos, mejorar la entrega de tierras y reducir el número de empresas con pérdidas.

El principal campo de batalla: el de la subjetividad

En otro momento del Pleno, Morales Ojeda señaló que, para solucionar los problemas, es fundamental transformar las maneras de pensar. Criticó los análisis complacientes que impiden identificar las reservas organizativas y los modos de trabajar.

Tener identificados los conceptos

“Queremos llevar el espíritu del XI Pleno a todo lo que nos hemos propuesto”, afirmó Díaz-Canel, quien compartió con la militancia cienfueguera un conjunto de conceptos y principios para fortalecer la labor ideológica y asumir la batalla económica.

Destacó que la unidad se construye con participación, especialmente con la presencia de los jóvenes. Recordó que la complacencia, la desidia y el silencio no contribuyen a la unidad, y enfatizó la importancia de identificar el papel de la militancia y las organizaciones de base en cada lugar.

El Primer Secretario subrayó que no todas las deficiencias están relacionadas con el bloqueo y que los modos de hacer son decisivos. Sobre las visitas de los dirigentes a las estructuras de base, advirtió que no se trata de cumplir de manera abstracta, sino de dejar una huella y tener claridad sobre los objetivos.

Finalmente, Díaz-Canel Bermúdez se refirió a tareas prioritarias como la producción de alimentos y el tema energético, así como a la necesidad de fortalecer la autonomía de los municipios. “Si el municipio es próspero, la provincia lo será, y el país también”, concluyó.

