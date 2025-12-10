Dulce María Loynaz, voz inmortal de la poesía

Cuba rinde homenaje al aniversario del nacimiento de Dulce María Loynaz Muñoz (1902‑1997), una de las más grandes poetisas de la lengua española, cuya obra trascendió fronteras y generaciones.

Nacida en La Habana el 10 de diciembre de 1902, hija del mayor general del Ejército Libertador Enrique Loynaz del Castillo, Dulce María fue educada en un ambiente de cultura y sensibilidad artística que marcaría su destino literario. Desde muy joven publicó sus primeros poemas en el periódico La Nación, y con el paso de los años consolidó una obra que abarca títulos como Versos (1938), Un verano en Tenerife (1958) y la novela lírica Jardín, considerada una joya de la narrativa poética.

Su estilo, íntimo y profundo, expone la esencia de la mujer y la condición humana con una delicadeza que la convirtió en referente universal. En 1992 recibió el Premio Miguel de Cervantes, máximo galardón de las letras hispánicas, reconocimiento que la situó definitivamente en el panteón de los grandes escritores iberoamericanos.

Hoy, al cumplirse 123 años de su natalicio, instituciones culturales, medios de prensa y lectores evocan su legado con actividades, lecturas y publicaciones especiales. La celebración reafirma la vigencia de su palabra y la fuerza de su pensamiento, que sigue inspirando la literatura cubana y universal.

.

En medio de los homenajes, resuena una de sus frases más célebres, que revela la hondura de su sensibilidad:

“Si me quieres, quiéreme entera, no por zonas de luz o sombra… Quiéreme día, quiéreme noche… ¡Y madrugada en la ventana abierta!”.

La figura de Dulce María Loynaz, conocida también como la “magnífica voz femenina de la poesía cubana”, permanece viva en la memoria colectiva como símbolo de sensibilidad, coherencia y entrega al arte. Su natalicio se convierte en un llamado a preservar y difundir la riqueza de su obra, patrimonio espiritual de la nación cubana.

Texto: Ana Verdecia

Foto: Tomada de la red